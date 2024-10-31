«В больнице началась проверка»: врач ответила на сообщение от руководителя и лишилась 6,4 миллиона

Доверившись «правоохранителю» жительница Братска обналичила все свои накопления. А это, на минуточку, 4,6 миллиона рублей! Но и на этом не остановилась. Следуя инструкции аферистов, она взяла кредит в банке на сумму 1,8 миллиона.