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«В больнице началась проверка»: врач ответила на сообщение от руководителя и лишилась 6,4 миллиона

Врач из Братска отдала мошенникам больше шести миллионов.

Источник: Комсомольская правда

Очередной жертвой мошенников стала медработник из Братска. На днях 64-летняя женщина получила сообщение в мессенджере. Писал якобы руководитель организации, в которой она работает. Мужчина сообщил, что в больнице проводят проверку из-за утечки персональных данных.

— Дальше с женщиной связался «представитель» силовых структур. Он заявил, что неизвестные хотят похитить все ее сбережения. Для того, чтобы обезоружить мошенников предложили перевести деньги на «безопасный счет», — рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.

Доверившись «правоохранителю» жительница Братска обналичила все свои накопления. А это, на минуточку, 4,6 миллиона рублей! Но и на этом не остановилась. Следуя инструкции аферистов, она взяла кредит в банке на сумму 1,8 миллиона.

Когда врач поняла, что все это был сплошной обман, то обратилась в полицию. Сейчас следователи завели уголовное дело. В это время женщина лишилась шести миллионов 398 тысяч рублей.