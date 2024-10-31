Двух курьеров мошенников задержали в Витебске

В Октябрьский РОВД Витебска обратилась 69-летняя витебчанка. Она рассказала, что ей позвонил представившийся милиционером мужчина, который сообщил, что дочь пенсионерки стала виновницей ДТП. За возможность избежать уголовной ответственности он потребовал деньги. Поверив мнимому блюстителю порядка, пенсионерка передала прибывшему курьеру $10 тыс.



Личность курьера установили, им оказался 34-летний предприниматель из Витебска. Он задержан.



На следующий день после этого происшествия на такую же уловку попалась еще одна жительница областного центра. У 86-летней витебчанки курьер забрал около Br14 тыс. в эквиваленте. В этот раз посыльным стал 28-летний водитель такси.



Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество.