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«Вылетела прямо на дорогу»: омичка по вине водителя упала на дверь маршрутки и вывалилась на проезжую часть

В Омске женщина выпала из маршрутки прямо на проезжую часть.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром на улице Суворова омичка выпала из маршрутки. По вине водителя женщина упала на салонную дверь, после чего она вывалилась прямо на дорогу.

Как стало известно, 67-летний водитель «Луидора», следовавшего по маршруту № 344 (ТК «Лента» — пос. Магистральный), ехал по улице Суворова, где в районе остановки «Диспетчерская» при следовании по круговому движению допустил падение 45-летней женщины на салонную дверь. В результате падения пассажирка выпала прямо на дорогу.

Омичку госпитализировали. О ее состоянии ничего не сообщается. На момент аварии в салоне маршрутки находились 10 человек.

Окончательные причины и обстоятельства случившегося установит проверка. Прокуратура держит на контроле ход проверки.