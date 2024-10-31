«Вылетела прямо на дорогу»: омичка по вине водителя упала на дверь маршрутки и вывалилась на проезжую часть

Как стало известно, 67-летний водитель «Луидора», следовавшего по маршруту № 344 (ТК «Лента» — пос. Магистральный), ехал по улице Суворова, где в районе остановки «Диспетчерская» при следовании по круговому движению допустил падение 45-летней женщины на салонную дверь. В результате падения пассажирка выпала прямо на дорогу.