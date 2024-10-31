«Вылетела прямо на дорогу»: омичка по вине водителя упала на дверь маршрутки и вывалилась на проезжую часть

Сегодня утром на улице Суворова омичка выпала из маршрутки. По вине водителя женщина упала на салонную дверь, после чего она вывалилась прямо на дорогу.
Как стало известно, 67-летний водитель «Луидора», следовавшего по маршруту № 344 (ТК «Лента» — пос. Магистральный), ехал по улице Суворова, где в районе остановки «Диспетчерская» при следовании по круговому движению допустил падение 45-летней женщины на салонную дверь. В результате падения пассажирка выпала прямо на дорогу.
Омичку госпитализировали. О ее состоянии ничего не сообщается. На момент аварии в салоне маршрутки находились 10 человек.
Окончательные причины и обстоятельства случившегося установит проверка. Прокуратура держит на контроле ход проверки.