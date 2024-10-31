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ФСБ задержала нижегородца за торговлю оружием и боеприпасами

В Нижегородской области сотрудники ФСБ РФ задержали местного жителя по подозрению в незаконном сбыте оружия, его частей и боеприпасов. По данным силовиков, свой товар нижегородец предлагал потенциальным покупателям в интернете.

Источник: РИА "Новости"

Во время обыска у задержанного нашли и изъяли три самозарядных пистолета и более 90 боеприпасов различного калибра.

Возбуждено уголовное дело, нижегородец находится под подпиской о невыезде.

ФСБ