Две пенсионерки погибли под колесами в Новосибирске

На дорогах Новосибирска за сутки сбили насмерть двух пенсионерок. Обстоятельства дорожных происшествий устанавливаются, сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирска.
Первый смертельный случай произошел в 7:40 на улице Дуси Ковальчук. Бабушка пыталась перейти оживленную улицу вне пешеходного перехода. В это время по дороге со стороны улицы Нарымская в сторону улицы Дачная двигался автомобиль ВАЗ 2121. На всей скорости он сбил пенсионерку, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
Вторая трагедия произошла около дома № 85 на улице Троллейной. Пожилая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время автомобиль ВАЗ-21110 двигался со стороны улицы Связистов в сторону улицы 9-й Гвардейской дивизии и сбил пенсионерку. Пожилая женщина была доставлена в больницу, от полученных травм она погибла.
Накануне в Новосибирске произошло страшное ДТП. Водитель троллейбуса насмерть сбил беременную женщину на пешеходном переходе, она шла с маленьким сыном. Анастасия Новоселова.