Две пенсионерки погибли под колесами в Новосибирске

Вторая трагедия произошла около дома № 85 на улице Троллейной. Пожилая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время автомобиль ВАЗ-21110 двигался со стороны улицы Связистов в сторону улицы 9-й Гвардейской дивизии и сбил пенсионерку. Пожилая женщина была доставлена в больницу, от полученных травм она погибла.