Тигр вместо собаки: Живодер держал опасного хищника в сарае и избивал животное

Тигрицу забрали, а на хозяина составили протокол — за неповиновение. При виде сотрудников он пытался скрыться с животным, чтобы спрятать его. Но план не удался. Кроме этого, мужчина бил хищницу, даже когда приехали надзорные органы, он пинал «полосатую», несмотря на присутствие посторонних людей.