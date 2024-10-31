Тигр вместо собаки: Живодер держал опасного хищника в сарае и избивал животное

Житель станицы Староминской Краснодарского края вырастил у себя во дворе тигрицу. Хищница служила ему домашним животным и жила в сарае. Экзотическое животное у местного жителя увидели соседи и сообщили в прокуратуру.
Сотрудники надзорного ведомства нагрянули к живодеру домой. Выяснилось, что мужчина купил тигрицу еще в 2021 году, где именно — неизвестно. Документов, которые подтверждают законность покупки животного, у хозяина не было.
«Принято решение об изъятии тигрицы и передаче в специализированное учреждение для дальнейшего ее содержания, поскольку создается угроза безопасности жизни и здоровью людей», — рассказали в прокуратуре Краснодарского края.
Тигрицу забрали, а на хозяина составили протокол — за неповиновение. При виде сотрудников он пытался скрыться с животным, чтобы спрятать его. Но план не удался. Кроме этого, мужчина бил хищницу, даже когда приехали надзорные органы, он пинал «полосатую», несмотря на присутствие посторонних людей.
«По данному факту собран материал проверки о жестоком обращении с животным, принятие процессуального решения в отношении собственника животного контролируется прокуратурой», — уточнили в ведомстве.
Тигрицу все же удалось забрать. Сейчас животное находится на временном содержании в ростовском зоопарке. Там хищница будет до тех пор, пока не определится новое место для его проживания.