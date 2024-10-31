Масштабная операция «Розыск» в Новосибирской области: задержаны десятки человек

В Новосибирской области завершился второй этап федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». Результаты операции, прошедшей с 23 по 24 октября 2024 года, превзошли ожидания.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, в результате масштабных поисковых мероприятий были обнаружены и задержаны 49 человек, находившихся в федеральном и региональном розыске. Из них 24 человека были задержаны непосредственно в Новосибирске, ещё 25 — в других районах области.
Все задержанные скрывались от органов дознания, следствия и суда. Среди разыскиваемых оказались двое граждан, совершивших преступления на территории Алтайского края и Томской области. Кроме того, операция позволила установить местонахождение 9 человек, скрывавшихся от учреждений ГУФСИН России.
В ходе мероприятия также удалось обнаружить 14 без вести пропавших граждан, шестеро из которых числились в федеральном розыске. Личности троих погибших граждан были установлены.
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