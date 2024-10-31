Масштабная операция «Розыск» в Новосибирской области: задержаны десятки человек

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, в результате масштабных поисковых мероприятий были обнаружены и задержаны 49 человек, находившихся в федеральном и региональном розыске. Из них 24 человека были задержаны непосредственно в Новосибирске, ещё 25 — в других районах области.