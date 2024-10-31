Двух организаторов экстремистского сообщества задержали в Иркутской области

В Приангарье задержали организаторов экстремистской деятельности. Как сообщили КП-Иркутск в ГУФСИН России по Иркутской области, правоохранители оказали содействие Следственному комитету Свердловской области в расследовании уголовного дела.
— В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Иркутской области были задержаны двое мужчин. Они подозреваются в администрировании и модерировании информационных ресурсов экстремистского сообщества, — рассказывают в пресс-службе ГУФСИН.
Материалы, которые они распространяли, вызывали ненависть, вражду к людям и представителям власти, призывали к совершению насилия в местах лишения свободы.
Операция по поимке прошла не только в Приангарье, но и в Санкт-Петербурге, Архангельской, Московской областях, а также в Красноярском крае. Сейчас следователи проводят проверку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель из Тайшета погиб в аварии. Мужчина врезался в ворота частного дома и припаркованное авто.