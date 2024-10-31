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Ожоги трех степеней: в Уфе 28-летний парень оказался в реанимации из-за неосторожного обращения с огнем

Житель Уфы попал в реанимацию после чистки трубы газовой горелкой.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе молодой человек тяжело пострадал из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент случился на улице Трамвайная. Во время очистки металлической трубы газовой горелкой 28-летний мужчина получил ожоги первой, второй и третьей степени лица, верхних и нижних конечностей. Его экстренно доставили в реанимацию ожогового центра больницы № 18. Пожарная охрана вызвана не была.

— При проведении сварочных и других работ с применением открытого огня будьте внимательны и осторожны. Исключите расположение вблизи участка огневых работ горючих и смазочных материалов. Обеспечьте место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения — огнетушителями, ведрами с водой, с песком. При возникновении пожара сразу звоните по номеру 101 или 112. Ваша безопасность — ваша ответственность! — напомнили в экстренной службе.

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