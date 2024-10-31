Отбросило назад от удара: в Приморье произошло смертельное ДТП с велосипедом

Женщина-водитель Nissan Juke наехала на 44-летнюю велосипедистку в Селе Соколовка Чугуевского района Приморского края. В результате аварии пострадавшая умерла в машине скорой помощи, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков.
Предположительно, велосипедистка на высокой скорости пересекала проезжую часть слева направо и подрезала автомобиль. От удара у машины помялся бампер и отвалился номер. Водителя велосипеда отбросило от транспорта. Спасти женщину не удалось.
Стаж вождения автомобилиста Nissan составляет 22 года, в 2024 году она не привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. Завели административное производство. После проверки будет принято решение.
Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Находке 30-летняя женщина за рулем джипа насмерть задавила шестилетнего мальчика на велосипеде. Она не только прокатилась по нему и велосипеду, но и сдала назад, снова переехав малыша. Об этом рассказали очевидцы.