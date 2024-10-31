Отбросило назад от удара: в Приморье произошло смертельное ДТП с велосипедом

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Находке 30-летняя женщина за рулем джипа насмерть задавила шестилетнего мальчика на велосипеде. Она не только прокатилась по нему и велосипеду, но и сдала назад, снова переехав малыша. Об этом рассказали очевидцы.