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Отбросило назад от удара: в Приморье произошло смертельное ДТП с велосипедом

В Приморье автомобиль столкнулся с велосипедистом, есть погибший.

Источник: ГУ МВД

Женщина-водитель Nissan Juke наехала на 44-летнюю велосипедистку в Селе Соколовка Чугуевского района Приморского края. В результате аварии пострадавшая умерла в машине скорой помощи, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков.

Предположительно, велосипедистка на высокой скорости пересекала проезжую часть слева направо и подрезала автомобиль. От удара у машины помялся бампер и отвалился номер. Водителя велосипеда отбросило от транспорта. Спасти женщину не удалось.

Стаж вождения автомобилиста Nissan составляет 22 года, в 2024 году она не привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. Завели административное производство. После проверки будет принято решение.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Находке 30-летняя женщина за рулем джипа насмерть задавила шестилетнего мальчика на велосипеде. Она не только прокатилась по нему и велосипеду, но и сдала назад, снова переехав малыша. Об этом рассказали очевидцы.