Пострадавший при пожаре в Лиде мужчина скончался в больнице

Как рассказали в ведомстве, вчера утром в учреждении здравоохранения от травм, полученных 27 октября при пожаре в квартире в райцентре, скончался гражданин 1964 года рождения, неработавший.



Ранее сообщалось, что 27 октября утром жительница Лиды позвонила в службу 101 с сообщением, что в одной из семиэтажек по ул. Гастелло горит квартира. Пожарные расчеты немедленно направились по указанному адресу. Прибывшие спасатели установили, что очаг возгорания находился в одной из квартир на пятом этаже. До прибытия расчетов произошло самозатухание пожара, внутри квартиры было легкое задымление.



При проведении разведки на кухне на полу возле газовой плиты с остатками обгоревшей одежды спасатели нашли 60-летнего мужчину и передали его бригаде медиков, которые госпитализировали его в тяжелом состоянии в реанимационное отделение ЦРБ. Причина пожара устанавливается.