В Ленобласти полиция провела рейд в цыганском поселении и нашла наркотики

В операции участвовали оперативники, кинологи, патрульная служба и сотрудники Росгвардии. Всего было проведено несколько десятков обысков. В итоге в деревне Новосиверская было обнаружено специальное оборудование, которое используется для изготовления синтетических наркотиков, а также несколько килограммов неизвестного вещества. Всё это было направлено на экспертизу.