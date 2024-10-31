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В Ленобласти полиция провела рейд в цыганском поселении и нашла наркотики

В ночь на 30 октября в Гатчинском районе Ленобласти полиция провела масштабную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Сотрудники нагрянули в цыганские поселения.

Источник: РИА "Новости"

«Обыски провели в местах компактного проживания цыган, одним из видов криминального бизнеса которых традиционно считается изготовление и продажа запрещенных веществ», — рассказали в ГУ МВД по Ленобласти.

В операции участвовали оперативники, кинологи, патрульная служба и сотрудники Росгвардии. Всего было проведено несколько десятков обысков. В итоге в деревне Новосиверская было обнаружено специальное оборудование, которое используется для изготовления синтетических наркотиков, а также несколько килограммов неизвестного вещества. Всё это было направлено на экспертизу.

Кроме того, в ходе операции было изъято 15 миллионов рублей и незарегистрированное оружие: два травматических пистолета и охотничье ружьё. В полицию для разбирательства были доставлены более 50 человек. Работники военкоматов вручили им уведомления о постановке на воинский учёт.

В рамках операции сотрудники ГИБДД проверяли автомобили местных жителей. В результате было выявлено 15 автомобилей с подозрением на подделку номерных агрегатов. Транспортные средства были изъяты и помещены на специальную стоянку для проведения экспертизы. В случае подтверждения подозрений владельцы автомобилей будут привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, что в Ленобласти в посёлке Верхние Осельки совсем недавно цыганский табор набросился на сотрудников полиции, когда те пытались задержать одного из представителей их диаспоры за пьяное вождение автомобиля. Конфликт вылился в серьёзный рейд. Полиция задержала несколько десятков цыган.