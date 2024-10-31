Мать двоих маленьких детей осудили за смертельное ДТП в Астане

В августе 2023 года С., управляя автомобилем «Chevrolet Cruze», при перестроении на крайнюю правую полосу не включила сигнал поворота и не уступила дорогу, что привело к столкновению с автомобилем «Kia Rio», сообщает El.kz со ссылкой на суды Астаны.
После удара машину С. отбросило на бордюр, где она сбила пешехода И., находившуюся на тротуаре. В результате инцидента пешеход скончалась.
Следствие доказало вину подсудимой с помощью показаний свидетелей, протоколов и схемы ДТП, а также заключений экспертиз. Прокурор поддержал обвинение, запрашивая наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев. Родные погибшей, однако, просили назначить наказание без лишения свободы, а сторона защиты настаивала на оправдании подсудимой за отсутствием состава преступления.
Санкция статьи 345 ч.3 УК предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Суд учёл наличие у подсудимой двух малолетних детей как смягчающее обстоятельство и не выявил отягчающих факторов. В итоге, суд назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.