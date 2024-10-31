Мать двоих маленьких детей осудили за смертельное ДТП в Астане

Санкция статьи 345 ч.3 УК предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Суд учёл наличие у подсудимой двух малолетних детей как смягчающее обстоятельство и не выявил отягчающих факторов. В итоге, суд назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет.