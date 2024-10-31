Мужчина умер от удара током при работе с электрическим отбойным молотком в Ивацевичах

Мужчина электрическим отбойным молотком пробивал отверстие для врезки в канализационный колодец возле своего дома. Родственники нашли его тело в траншее и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа с участием экспертов Государственного комитета судебных экспертиз. Специалисты выяснили, что произошло короткое замыкание. Для установления точной причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза. «Согласно заключению экспертов, смерть мужчины наступила от поражения техническим электричеством», — рассказали в ГКСЭ.



Специалисты обращают внимание, что при работе с электричеством нельзя прикасаться и пытаться ремонтировать электрооборудование или электрические цепи мокрыми руками, использовать оборудование с изношенными шнурами, поврежденной изоляцией или сломанными штекерами. При работе с розеткой нужно отключать электропитание, использовать изолированные инструменты.