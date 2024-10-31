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В Омске пассажирка выпала из маршрутки прямо на ходу

Женщине понадобилась помощь медиков.

Источник: Госавтоинспекция Омской области

Госавтоинспекция Омской области сообщила о ДТП, которое произошло на ул. Суворова.

Оказалось, водитель маршрутки, двигаясь по круговому движению, допустил падение пассажира на салонную дверь, после чего пассажирка выпала на проезжую часть. 40-летней женщине понадобилась помощь врачей. Ведётся проверка.

Ранее мы сообщали об аварии, которая произошла в Омском районе утром 11 октября. Сообщается, что 48-летний водитель пассажирского микроавтобуса «Форд-Транзит» в районе 60-го километра автодороги Омск-Черлак не справился с управлением и съехал в кювет. Маршрутка перевернулась. Уточняется, что пятеро пассажиров, находящихся в салоне маршрутки, были доставлены в больницу.