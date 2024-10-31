В Омске пассажирка выпала из маршрутки прямо на ходу

Ранее мы сообщали об аварии, которая произошла в Омском районе утром 11 октября. Сообщается, что 48-летний водитель пассажирского микроавтобуса «Форд-Транзит» в районе 60-го километра автодороги Омск-Черлак не справился с управлением и съехал в кювет. Маршрутка перевернулась. Уточняется, что пятеро пассажиров, находящихся в салоне маршрутки, были доставлены в больницу.