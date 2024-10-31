Гражданка Молдовы находится под следствием в Италии: Женщина заставляла племянницу имитировать шизофрению ради пособия

Гражданка Молдовы находится под следствием в Италии по обвинению в мошенничестве, жестоком обращении и рабстве. Следствие считает, что она эксплуатировала свою внучку в течение почти семи лет и незаконно получала пенсию по инвалидности в размере 84 000 евро. Молодая женщина, которой сейчас 30 лет, сообщила об этом своей тете в июне прошлого года, и прокуратура Пезаро начала расследование.
Девушка приехала в Италию в 18 лет. До этого ее детство было отмечено жестоким насилием в Молдове. Отец убил мать и оставил ее привязанной к дереву с минимальным количеством еды. Девочку спасли, и ее воспитывала бабушка, пока та не скончалась в 2014 году. Надеясь на лучшую жизнь, она переехала в Италию к тете и поселилась там.
Следствие установило, что в период с 2016 по 2023 год тётя воспользовалась уязвимостью племянницы, заставив её жить изолированно в доме и ухаживать за пожилым человеком, запретив при этом выходить на улицу. Более того, перед медицинским обследованием тетя давала ей успокоительные лекарства, имитирующие симптомы психического заболевания, а в одном случае девушка даже оказывалась в отделении неотложной помощи из-за побочных эффектов.
Также тетя якобы прибегала к угрозам, чтобы заставить молодую женщину сотрудничать, сказав ей, что отправит ее обратно в Молдову, где ее больше некому поддержать.
В 2023 году девушке удалось вырваться из-под контроля тети и переехать в Тоскану, где она начала заново свою жизнь. Однако тетка тем временем вернулась в Молдову, полагая, что таким образом она избежит юридических последствий.
Первоначально дело было близко к закрытию, но вмешалась адвокат молодой женщины Симона Селванетти, добившись возобновления расследования. Вскоре после этого прокурор Сильвия Чекки допросила девушку, и сейчас расследование близится к завершению.
Подобные случаи злоупотреблений и эксплуатации отражают необходимость более строгого контроля за случаями получения пенсий по инвалидности при подозрительных условиях, особенно в случаях, когда речь идет о уязвимых людях. Расследование будет продолжаться до тех пор, пока факты и ответственность в этой мошеннической схеме не будут полностью установлены.
Источник: regional.md.