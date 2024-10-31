Гражданка Молдовы находится под следствием в Италии: Женщина заставляла племянницу имитировать шизофрению ради пособия

Девушка приехала в Италию в 18 лет. До этого ее детство было отмечено жестоким насилием в Молдове. Отец убил мать и оставил ее привязанной к дереву с минимальным количеством еды. Девочку спасли, и ее воспитывала бабушка, пока та не скончалась в 2014 году. Надеясь на лучшую жизнь, она переехала в Италию к тете и поселилась там.