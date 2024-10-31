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Силовики поймали мошенницу, которая выманила у пенсионера в Москве 3,5 миллиона

Полицейские задержали 39-летнюю москвичку, которая выманила у пенсионера в Москве 3,5 миллиона рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом в четверг, 31 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Источник: РИА "Новости"

— Злоумышленник обманным путем выяснил, что у пенсионера на счету в банке хранится более 3 миллионов 600 тысяч рублей в иностранной валюте, и убедил его в необходимости забрать сбережения из банковской ячейки и передать им на хранение. Пожилой москвич передал сумку с наличными денежными средствами женщине-курьеру, — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, они задержали 39-летнюю подозреваемую. Она не успела воспользоваться похищенными деньгами. Их в скором времени вернут потерпевшему. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Силовики устанавливают всех подельников задержанной.

30 октября полиция задержала 27-летнего ранее судимого жителя Ростовской области в Рязани. Мужчина выманил 1,4 миллиона рублей у 75-летнего москвича. За работу злоумышленник получил вознаграждение 17 тысяч рублей. Полиция проводит расследование для задержания соучастников и организаторов.