Силовики поймали мошенницу, которая выманила у пенсионера в Москве 3,5 миллиона

— Злоумышленник обманным путем выяснил, что у пенсионера на счету в банке хранится более 3 миллионов 600 тысяч рублей в иностранной валюте, и убедил его в необходимости забрать сбережения из банковской ячейки и передать им на хранение. Пожилой москвич передал сумку с наличными денежными средствами женщине-курьеру, — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, они задержали 39-летнюю подозреваемую. Она не успела воспользоваться похищенными деньгами. Их в скором времени вернут потерпевшему. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Силовики устанавливают всех подельников задержанной.
30 октября полиция задержала 27-летнего ранее судимого жителя Ростовской области в Рязани. Мужчина выманил 1,4 миллиона рублей у 75-летнего москвича. За работу злоумышленник получил вознаграждение 17 тысяч рублей. Полиция проводит расследование для задержания соучастников и организаторов.