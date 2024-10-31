Силовики поймали мошенницу, которая выманила у пенсионера в Москве 3,5 миллиона

— Злоумышленник обманным путем выяснил, что у пенсионера на счету в банке хранится более 3 миллионов 600 тысяч рублей в иностранной валюте, и убедил его в необходимости забрать сбережения из банковской ячейки и передать им на хранение. Пожилой москвич передал сумку с наличными денежными средствами женщине-курьеру, — говорится в сообщении.