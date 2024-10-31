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В центре Ростова в ДТП пострадали девушка и молодой человек

В Ростове легковушка врезалась в дерево, пострадали водитель и пассажир.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону в ДТП пострадали водитель и пассажир Opel Corsa. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Авария произошло рано утром 31 октября в районе Большой Садовой, 73. Предварительно, 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и наехала на бордюрный камень. После этого машина опрокинулась и зацепила дерево.

С травмами в больницу попали сама водитель и ее 18-летний пассажир. Сейчас причины и обстоятельства случившегося уточняют сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Автолюбителей просят быть предельно осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.