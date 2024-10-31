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Пешехода дважды переехали на Бору ночью 31 октября

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Иномарка и автобус переехали одного и того же пешехода на Бору в Нижегородской области ночью 31 октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Авария произошла на улице Кольцова в 3:50. Сначала на человека наехала легковушка Volvo. После этого пострадавшего переехал еще и автобус, который двигался по встречной полосе.

Пешеход скончался на месте происшествия еще до прибытия скорой помощи. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняют сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, за 29 октября в Нижегородской области произошло 14 аварий с пострадавшими — одна из них оказалась смертельной.