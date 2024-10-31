В международном розыске находятся 1500 казахстанцев

В кулуарах журналисты отметили, что многие из тех, кто сумел сбежать за границу, достаточно активны в социальных сетях. Сейчас, по словам заместителя генерального прокурора, в розыске находятся 3500 человек, из них 1500 — в международном. И каждый из них известен пофамильно. Ответил спикер и про поиски сбежавшего экс-главы ТОО «Astana LRT» Талгата Ардана.
«Что касается Ардана. Этот человек находится в розыске. Обязательно, как мы установим местонахождения его — направим запрос на экстрадицию. Это все делается через Интерпол», — ответил журналистам спикер.
Напомним, в прошлом году суд в Астане вынес приговор обвиняемым по делу о хищениях при строительстве ЛРТ. По нему проходили девять фигурантов, среди которых двое сбежали из Казахстана. Их судили заочно. Это бывший заместитель акима столицы Канат Султанбеков и экс-руководитель ТОО Талгат Ардан.