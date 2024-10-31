Два преступления за день: мужчину в федеральном розыске задержали в Хабаровске

«Фигуранта задержали в течение дежурных суток. Ранее хабаровчанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Возбужденное в отношении него уголовное дело было направлено в суд. Однако горожанин скрылся от суда, за что был объявлен в федеральный розыск с заочным избранием ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.