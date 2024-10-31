Два преступления за день: мужчину в федеральном розыске задержали в Хабаровске

В Хабаровске в следственный изолятор поместили мужчину, находившегося в федеральном розыске. 32-летнего жителя Индустриального района начали искать еще в мае за совершение двух преступлений в один день. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В начале мая мужчина возвращался от знакомой и украл из подъезда дома по улице Павла Морозова велосипед стоимостью 17 тысяч рублей. На нем он отправился кататься по району и в парке Гагарина попросил позвонить у незнакомца. С телефоном за 10 тысяч рублей он скрылся.
«Фигуранта задержали в течение дежурных суток. Ранее хабаровчанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Возбужденное в отношении него уголовное дело было направлено в суд. Однако горожанин скрылся от суда, за что был объявлен в федеральный розыск с заочным избранием ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Полицейские водворили горожанина в следственный изолятор.