В Кунгуре дважды за сутки загорелся один и тот же дом

— Такое бывает, что деревянные дома вспыхивают через несколько часов после того, как их потушили. Так происходит, потому что даже после проливки где-то в глубине дома мог остаться очаг. Он-то и может загореться с новой силой. Если есть такой риск, пожарные предупреждают жильцов и просят последить за домом какое-то время. Так было и здесь, но, по словам одного из жильцов, около 5 утра огня не было, а через час произошел пожар. Это выглядит очень странно, ведь незалитый очаг обычно разгорается в течение нескольких часов, а тут почти сутки прошли, — говорит «КП»-Пермь" источник, знакомый с ситуацией.