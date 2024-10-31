В Омске директора одного из интернатов подозревают в превышении полномочий

Директора «Такмыкского дома-интерната» обвиняют в превышении должностных полномочий. Как сообщает следствие, руководитель интерната потребовал передать ему ключи от квартиры, которая принадлежит одной из воспитанниц.
Из материалов дела следует, что полученные ключи от квартиры директор передал своей приятельнице, которая жила там с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года.
Руководитель интерната нарушил ст. 25 Конституции Российской Федерации, которая дает воспитаннице право на жилищную неприкосновенность.
На директора завели уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий». Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Ранее на руководителя интерната было заведено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («получение взятки в крупном размере».
Ранее мы писали, что на омских чиновников минсоцтруда и директора интерната завели уголовное дело.