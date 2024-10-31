Олбани
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае под грузовым поездом погибла женщина

Женщину сбил грузовой поезд на станции Чад в Октябрьском округе.

Центральный МСУТ СК России организовал проведение доследственной проверки по нарушению правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ведомство предоставило «КП-Пермь» предварительную информацию о происшествии, повлекшем смерть человека на железной дороге в Пермском крае.

По предварительным данным, утром 31 октября вблизи железнодорожной станции Чад Горьковской железной дороги грузовой поезд смертельно травмировал женщину. Машинисту предотвратить травмирование не удалось. Пострадавшая в результате наезда поезда получила травмы и скончалась.

Следователи СК РФ проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливают все обстоятельства происшествия.

несчастный случай