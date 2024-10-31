В Пермском крае под грузовым поездом погибла женщина

Центральный МСУТ СК России организовал проведение доследственной проверки по нарушению правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ведомство предоставило «КП-Пермь» предварительную информацию о происшествии, повлекшем смерть человека на железной дороге в Пермском крае.