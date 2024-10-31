Словесная перепалка с пасынком для жителя Стерлитамака закончилась трагедией

Трагедия случилась на прошлой неделе, 22 октября, в квартире дома на улице Чехова. Согласно версии следствия, мужчина и его отчим поссорились на почве неприязни друг к другу. Во время словесной перепалки обвиняемый схватился нож, ударил им супруга своей матери прямо в грудь, а затем скрылся. Спустя время во дворе соседнего дома его задержала полиция. От нанесенной раны потерпевший скончался на месте.