Словесная перепалка с пасынком для жителя Стерлитамака закончилась трагедией

Жителя башкирского города Стерлитамак обвиняют в убийстве. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
Трагедия случилась на прошлой неделе, 22 октября, в квартире дома на улице Чехова. Согласно версии следствия, мужчина и его отчим поссорились на почве неприязни друг к другу. Во время словесной перепалки обвиняемый схватился нож, ударил им супруга своей матери прямо в грудь, а затем скрылся. Спустя время во дворе соседнего дома его задержала полиция. От нанесенной раны потерпевший скончался на месте.
На стерлитамаковца завели уголовное дело по статье «Убийство». Назначен комплекс судебных экспертиз, идут допросы очевидцев и других свидетелей.
— На время расследования по ходатайству следователя судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает СК.
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