В МВД прокомментировали сообщения о гранате на одной из улиц Ростова

Информация о «гранате в клумбе» в центре Ростова-на-Дону оказалась ложной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— Поступило сообщение о якобы существующей угрозе в Кировском районе. Провели проверку, опасных объектов обнаружено не было, — подчеркнули в полиции.
Напомним, речь идет об инциденте, который произошел 30 октября. По сообщениям в соцсетях, правоохранителей и сотрудников экстренных служб вызвали в район пересечения Газетного и улицы Максима Горького. Работы велись вблизи Табачки. По неподтвержденным данным, людей мог напугать муляж.