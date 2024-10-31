В МВД прокомментировали сообщения о гранате на одной из улиц Ростова

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел 30 октября. По сообщениям в соцсетях, правоохранителей и сотрудников экстренных служб вызвали в район пересечения Газетного и улицы Максима Горького. Работы велись вблизи Табачки. По неподтвержденным данным, людей мог напугать муляж.