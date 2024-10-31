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В МВД прокомментировали сообщения о гранате на одной из улиц Ростова

Ситуацию с проверкой улицы в центре Ростова прокомментировали в полиции.

Источник: Комсомольская правда

Информация о «гранате в клумбе» в центре Ростова-на-Дону оказалась ложной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— Поступило сообщение о якобы существующей угрозе в Кировском районе. Провели проверку, опасных объектов обнаружено не было, — подчеркнули в полиции.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел 30 октября. По сообщениям в соцсетях, правоохранителей и сотрудников экстренных служб вызвали в район пересечения Газетного и улицы Максима Горького. Работы велись вблизи Табачки. По неподтвержденным данным, людей мог напугать муляж.