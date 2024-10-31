Задержан бывший глава Мелеузовского района

Сегодня, 31 октября, должен был состоятся конкурс на замещение должности главы районной администрации. По данным «Ъ-Уфа», Рустэм Шамсутдинов планировал участвовать в этом мероприятии. Кто составил ему конкуренцию выяснить не удалось: на сайте районного совета нет данной информации. По номеру телефона совета собеседник, назвавшийся сотрудником аппарата, от комментариев отказался.