Убийство Шерзата Болата: в Минюсте рассказали об экспертизах по делу

Сразу после этого случая на месте был создан оперативный штаб, а семья была взята под охрану. 15 октября стало известно, что количество задержанных по делу об убийстве Шерзата Болата увеличилось до 10 человек. 18 октября в ДП Алматинской области сообщили о задержании еще одного подозреваемого по делу об убийстве Шерзата Болата.