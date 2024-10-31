Число погибших при взрыве газа в Черкесске возросло до четырех

ЧЕРКЕССК, 31 октября. /ТАСС/. Тела двух погибших извлечены из-под завалов многоквартирного дома после взрыва газа в городе Черкесске в Карачаево-Черкесии. Поиски возможных пострадавших продолжаются, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
«На месте происшествия в Черкесске сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двух погибших. Аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются», — говорится в сообщении.
Таким образом, число погибших при взрыве газа в многоквартирном доме в Черкесске увеличилось до четырех. Как передает корреспондент ТАСС, на месте происшествия вновь объявлена минута тишины. Это необходимо, чтобы спасатели могли услышать, есть ли под завалами еще пострадавшие.