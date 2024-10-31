Уголовное дело завели в Хабаровском крае после издевательств над собакой Гайной

В Хабаровском крае дело собаки Гайны приняло новый поворот. Полицейские завели уголовное дело о жестоком обращении с животными после нескольких публикаций в интернете. В том числе и «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Информацию о происходящем в Казакевичево зарегистрировали в дежурной части, начальник поручил организовать проверку, на место выехала следственно-оперативная группа.
«В ходе опроса жителей поселка сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался 42-летний приятель сестры хозяйки питомца, временно проживающей в доме заявительницы», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Мужчина дал признательные показания и рассказал, что накануне выпивал с подругой сестры, которая и попросила его избавиться от животного. Причиной стало то, что она не слушается, громко лает и срывается с цепи. Пьяный человек согласился: молотком много раз ударил Гайну, а потом закопал во дворе. О том, что собаке удалось выжить, мужчина не знал.
Сейчас животное находится в ветеринарной клинике под присмотром специалистов. А мужчину ждет до трех лет лишения свободы.