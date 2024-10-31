Уголовное дело завели в Хабаровском крае после издевательств над собакой Гайной

Мужчина дал признательные показания и рассказал, что накануне выпивал с подругой сестры, которая и попросила его избавиться от животного. Причиной стало то, что она не слушается, громко лает и срывается с цепи. Пьяный человек согласился: молотком много раз ударил Гайну, а потом закопал во дворе. О том, что собаке удалось выжить, мужчина не знал.