Канализацию школ Астаны проверяют на наркотики

АСТАНА, 31 окт — Sputnik. В Астане впервые проведено исследование сточных (канализационных) вод на наличие наркотиков. Об этом на пресс-конференции рассказал официальный представитель министерства юстиции РК Талгат Уали.
По его словам, исследование проводилось в рамках совместной работы с Генпрокуратурой.
«Мониторинг содержания наркотиков в сточных водах населенных пунктов используется в мировой практике для определения уровня их употребления в сообществе. В 5 из 6 проб обнаружены мефедрон и другие виды наркотиков», — заявил Талгат Уали.
Новая метода позволяет выяснить, какие наркотики употребляют вблизи, например, школ, университетов и увеселительных заведений и др.
По словам директора Центра судебной экспертизы Минюста Руслан Сатыбалдиев отметил, что исследование было проведено в пилотном режиме. В отличие от индивидуальных тестов на наркотики, новый метод может показать общую картину распространения наркотиков в городе.
«Пробы проводились на больших объектах, в том числе школы присутствовали. Точно сказать, что из канализационного люка школы, я не могу. Делалась большая выборка», — пояснил эксперт.
Ранее представители криминальной полиции Астаны заявляли, что за последние три года в 10 раз вырос объем изымаемых из оборота синтетических наркотиков. В 2023 году в столице выявили больше 500 правонарушений, связанных с наркотиками.
По данным руководитель управления департамента организации медицинской помощи Минздрава Казахстана Анжелы Бексултановой, на динамическом наблюдении с диагнозом «психические поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ» в Казахстане состоит 108 722 человека. В том числе 18 329 — с зависимостью от наркотических средств и психотропных веществ.