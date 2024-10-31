Супруги возвращалась из путешествия, но погибли по дороге в аэропорт

Утром 31 октября на трассе под Иркутском оборвалась жизнь сразу трех человек. На 24 километре Байкальского тракта лоб в лоб врезались две иномарки. Очевидцы сообщили об аварии в дежурную часть батальона ДПС, инспекторы сразу выехали к месту. Как поделились в пресс-службе Госавтоинспекции региона, на встречку вылетел 36-летний водитель «Тойоты».
— Он совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с иномаркой Nissan Leaf под управлением 52-летнего мужчины. В результате дорожной аварии трое пассажиров электромобиля в возрасте от 60 до 65 лет погибли, — пояснили в ведомстве.
Как стало известно позже, среди погибших пассажиров была семейная пара туристов из Калининграда и женщина из Московской области. Все они ехали в аэропорт. Водители живы, но находятся в тяжелом состоянии в больнице.
Госавтоинспекторы поделились видео с камеры регистратора в «Ниссане». На кадрах видно, что скорость перед столкновением у встречного авто была большая и водитель движущийся на встречу не успел среагировать. Более детально в обстоятельствах разбираются правоохранители.