Супруги возвращалась из путешествия, но погибли по дороге в аэропорт

Утром 31 октября на трассе под Иркутском оборвалась жизнь сразу трех человек. На 24 километре Байкальского тракта лоб в лоб врезались две иномарки. Очевидцы сообщили об аварии в дежурную часть батальона ДПС, инспекторы сразу выехали к месту. Как поделились в пресс-службе Госавтоинспекции региона, на встречку вылетел 36-летний водитель «Тойоты».