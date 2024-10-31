Норильчанка поблагодарила полицейского за спасение от мошенников

Жительница Норильска поблагодарила капитана полиции Владимира Кузнецова, спасшего ее от мошенников. Об этом рассказали в краевом МВД.
56-летняя женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником «Энергосбыта». Он сообщил о замене счетчиков в доме норильчанки. Лже-сотрудник убедил женщину оформить заявку и назвать два кода, пришедшие ей в смс. Она сделала это.
Собеседник заверил, что заявка подтверждена, и пообещал, что через несколько дней к женщине придет мастер. Когда в конце разговора он добавил: «Спасибо “Госуслугам”, это не “Энергосбыт”, норильчанка поняла, что говорила с мошенником.
Ключевая фраза: Через 20 минут женщине вновь позвонили. Девушка на другом конце провода сообщила, что профиль норильчанки на «Госуслугах» взломали, а восстановить доступ к ним можно, только пообщавшись со сотрудником Росфинмониторинга.
Вскоре мнимый специалист позвонил женщине по видеосвязи. Он прислал жертве ссылку на список сотрудников организации, в котором было его имя. Норильчанка поверила.
По словам звонившего, для восстановления доступа к аккаунту нужно было взять кредит в банке и отправить деньги на специальный счет. Женщина собиралась перевести мошенникам 100 тыс. рублей, на протяжении всего времени ее инструктировал аферист. Он требовал не разговаривать с ним при посторонних и выйти из банка.
Когда норильчанка стояла на улице, ее диалог с аферистом услышал капитан полиции Владимир Кузнецов. Он представился и предъявил служебное удостоверение. Капитан полиции смог убедить норильчанку в том, что ее пытаются обмануть, и отговорил от перевода денег на сомнительный счет. Таким образом ему удалось уберечь горожанку от мошенников и сохранить ей 100 тыс. рублей.
«Я хочу поблагодарить сотрудников полиции, которые уберегли меня от мошенников. Только благодаря их действиям мои средства остались при мне. Большое спасибо!» — сказала женщина на видео.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество.