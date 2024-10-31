Норильчанка поблагодарила полицейского за спасение от мошенников

По словам звонившего, для восстановления доступа к аккаунту нужно было взять кредит в банке и отправить деньги на специальный счет. Женщина собиралась перевести мошенникам 100 тыс. рублей, на протяжении всего времени ее инструктировал аферист. Он требовал не разговаривать с ним при посторонних и выйти из банка.