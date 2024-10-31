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Норильчанка поблагодарила полицейского за спасение от мошенников

Мошенники обманули норильчанку. От перевода денег аферистам ее спас капитан полиции Владимир Кузнецов.

Жительница Норильска поблагодарила капитана полиции Владимира Кузнецова, спасшего ее от мошенников. Об этом рассказали в краевом МВД.

56-летняя женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником «Энергосбыта». Он сообщил о замене счетчиков в доме норильчанки. Лже-сотрудник убедил женщину оформить заявку и назвать два кода, пришедшие ей в смс. Она сделала это.

Собеседник заверил, что заявка подтверждена, и пообещал, что через несколько дней к женщине придет мастер. Когда в конце разговора он добавил: «Спасибо “Госуслугам”, это не “Энергосбыт”, норильчанка поняла, что говорила с мошенником.

Ключевая фраза: Через 20 минут женщине вновь позвонили. Девушка на другом конце провода сообщила, что профиль норильчанки на «Госуслугах» взломали, а восстановить доступ к ним можно, только пообщавшись со сотрудником Росфинмониторинга.

Вскоре мнимый специалист позвонил женщине по видеосвязи. Он прислал жертве ссылку на список сотрудников организации, в котором было его имя. Норильчанка поверила.

По словам звонившего, для восстановления доступа к аккаунту нужно было взять кредит в банке и отправить деньги на специальный счет. Женщина собиралась перевести мошенникам 100 тыс. рублей, на протяжении всего времени ее инструктировал аферист. Он требовал не разговаривать с ним при посторонних и выйти из банка.

Когда норильчанка стояла на улице, ее диалог с аферистом услышал капитан полиции Владимир Кузнецов. Он представился и предъявил служебное удостоверение. Капитан полиции смог убедить норильчанку в том, что ее пытаются обмануть, и отговорил от перевода денег на сомнительный счет. Таким образом ему удалось уберечь горожанку от мошенников и сохранить ей 100 тыс. рублей.

«Я хочу поблагодарить сотрудников полиции, которые уберегли меня от мошенников. Только благодаря их действиям мои средства остались при мне. Большое спасибо!» — сказала женщина на видео.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество.