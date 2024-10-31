Под Казанью на складе крупного маркетплейса сотрудницу придавило товаром

На них видно, как по помещению едет груженный кар, а навстречу к нему идут сотрудницы и движется еще один пустой погрузчик. В один момент второе транспортное устройство задевает первое и тележки опрокидываются. Также заметна некая резинка, которая захватывает один угол тележки. Вероятнее всего эта и стала причиной происшествия.