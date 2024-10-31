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Под Казанью на складе крупного маркетплейса сотрудницу придавило товаром

Утверждается, что девушка серьезных травм не получила.

На складе крупного маркетплейса под Казанью на сотрудницу упала тележка с товарами. Ее придавило. Соответствующие кадры опубликовали в соцсетях.

На них видно, как по помещению едет груженный кар, а навстречу к нему идут сотрудницы и движется еще один пустой погрузчик. В один момент второе транспортное устройство задевает первое и тележки опрокидываются. Также заметна некая резинка, которая захватывает один угол тележки. Вероятнее всего эта и стала причиной происшествия.

В результате под тележками оказалась одна из девушек. После ее падения к ней сразу подбегают остальные сотрудники. Как выяснилось, она жива и серьезных травм не получила.

несчастный случай