Под Казанью на складе крупного маркетплейса сотрудницу придавило товаром

На складе крупного маркетплейса под Казанью на сотрудницу упала тележка с товарами. Ее придавило. Соответствующие кадры опубликовали в соцсетях.
На них видно, как по помещению едет груженный кар, а навстречу к нему идут сотрудницы и движется еще один пустой погрузчик. В один момент второе транспортное устройство задевает первое и тележки опрокидываются. Также заметна некая резинка, которая захватывает один угол тележки. Вероятнее всего эта и стала причиной происшествия.
В результате под тележками оказалась одна из девушек. После ее падения к ней сразу подбегают остальные сотрудники. Как выяснилось, она жива и серьезных травм не получила.