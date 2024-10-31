Трамвай сошел с рельсов в Новосибирске

Ранее появилась информация, что несколько новых трамваев № 13 не вышли на маршрут в Новосибирске. Как выяснилось, их сняли не из-за поломки. Так как вагоны новые, после достижения пробега в 1 тысячу километров их необходимо обследовать, чтобы определить, соответствует ли надежность вагонов той, о которой заявляет изготовитель. После трамваи вернули на маршрут.