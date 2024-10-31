Участковый получил 2 года колонии за мошенничество в Ростовской области

В Ростовской области за мошенничество осудили участкового полиции. Мужчина получил два года колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Подсудимый признал вину. Приговор по части 3 статьи 159 УК РФ вынесли с учетом смягчающих обстоятельств. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано, — рассказали в инстанции.
По данным следствия, правоохранитель обманул другого мужчину, боявшегося федерального розыска.
Ранее со ссылкой на СК сообщалось, что пострадавший пришел к участковому и передал ему подкуп с просьбой «не уведомлять инициатора розыска». Полицейский согласился, а потом потратил деньги по своему усмотрению.
К слову, второй участник дела, который пытался откупиться, также был осужден. Ему назначили 8 лет колонии общего режима.