В многоэтажке в Кишиневе прогремел взрыв: Пострадали два человека, на месте происшествия — полиция, спасатели и врачи

На пересечениях улиц Тейлор и Индепенденций в доме на первом этаже произошёл взрыв. Скорее всего, какая-то бытовая история. Возможна утечка газа.
На место происшествия приехали 3 пожарные машины и карета Скорой помощи.
Обошлось без жертв, но есть пострадавшие. В результате взрыва пострадали два человека.
По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, из квартиры были эвакуированы мужчина и женщина.
Мужчина получил ожоги. Пострадавших доставили в больницу, — сообщила пресс-секретарь ГИЧС для realitatea.md.
В ведомстве подтвердили, что причиной взрыва стала утечка газа. Обстоятельства инцидента выясняются.