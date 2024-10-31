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В многоэтажке в Кишиневе прогремел взрыв: Пострадали два человека, на месте происшествия — полиция, спасатели и врачи

Причиной взрыва стала утечка газа.

Источник: wtfmoldova

На пересечениях улиц Тейлор и Индепенденций в доме на первом этаже произошёл взрыв. Скорее всего, какая-то бытовая история. Возможна утечка газа.

На место происшествия приехали 3 пожарные машины и карета Скорой помощи.

Обошлось без жертв, но есть пострадавшие. В результате взрыва пострадали два человека.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, из квартиры были эвакуированы мужчина и женщина.

Мужчина получил ожоги. Пострадавших доставили в больницу, — сообщила пресс-секретарь ГИЧС для realitatea.md.

В ведомстве подтвердили, что причиной взрыва стала утечка газа. Обстоятельства инцидента выясняются.