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«Съедала 3 тарелки супа и потом рыдала от боли»: журналист «КП-Уфа» рассказала, как боролась с расстройством пищевого поведения

Врач из Уфы рассказал, как бороться с перееданием.

Источник: Комсомольская правда

Расстройства пищевого поведения — это не просто капризы или мимолетные увлечения. Это серьезные психологические проблемы, где не важен пол, возраст или профессия. Что такое РПП, как оно проявляется и нуждается ли в лечении, в беседе с «КП-Уфа» рассказал психотерапевт Илья Ефремов, а наш журналист поделился собственной историей борьбы с компульсивным перееданием.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ.

В жизни каждого из нас бывают моменты, когда кажется, что мы теряем контроль над своими привычками. Для меня таким моментом стало осознание, что переедание стало не просто эпизодом, а настоящей проблемой, которую я долго не хотела признавать. Честно делюсь с читателями своим опытом.

Первое, на что я обратила внимание — это отсутствие контроля съеденного. Я могла съесть 3 или даже 4 огромных тарелки супа, а потом мучиться от тяжести в желудке вплоть до тошноты. Самое ужасное было то, что проглотив огромное количество еды, я просто не могла остановиться. То есть ты осознаешь, что есть в таких количествах — ненормально, но просто не в силах не думать о еде. Тебя будто просто накрывает, а когда приходишь в себя, с ужасом понимаешь, что съела в один присест две коробки печенья или гору апельсинов. И так постоянно. Естественно, что переедание серьезно сказывалось на здоровье. Проблемы с ЖКТ, бессонница и раздражительность стали моими постоянными спутниками. Даже в работе порой тяжело сосредоточиться и не отвлекаться.

Психогенное переедание — это механизм «психологической защиты». Оксана ЗУЙКО.

Люди удивлялись и шутили, как человек с совершенно нормальным весом может столько съесть. А вот родные напротив поощряли такой подход к еде. Я понимаю, из-за страшного голода в прошлом наши бабушки старались нас накормить, как в последний раз, а родители ревностно следили за тем, чтобы тарелка оставалась чистой. Или две тарелки. Никто и никогда в жизни не сказал мне, что я слишком много ем. Возможно, только благодаря хорошему метаболизму и активности я не имею лишнего веса, но в любой момент из-за болезни я рискую набрать кучу лишних килограммов. Впрочем, в один момент так и произошло. Не стану подробно останавливаться на своих диагнозах, скажу одно: болезни, нарушения в питании и стресс сильно взаимосвязаны. И сам факт, что мы можем годами не замечать проблему, ужасает.

ПРОБЛЕМА КРОЕТСЯ ГЛУБОКО ВНУТРИ.

Первое, что я сделала — обратилась к психологу. Трудно было копаться в прошлом и выяснять причины такого поведения, трудно до сих пор. Некоторое время назад мы пришли к выводу, что для меня еда перестала быть просто источником энергии и удовольствия. Она стала утешением в стрессовые моменты, спасением от одиночества и способом справиться с негативными эмоциями. Зная причины психогенного переедания, уже становится легче контролировать состояние, и теперь каждый раз себя одергиваешь до того момента, пока желание съесть все, что не приколочено, полностью не завладевает твоими мыслями.

Стараясь изменить свое отношение к еде, я раз за разом убеждала себя в том, что пища — не средство утешения, а энергия и топливо для организма. Изучив основы здорового питания, теперь я готовлю каждый день ровно столько, сколько должно хватить на один прием пищи. Позже в коллекции появились новые рецепты и идеи. Все это помогало мне лучше понимать, что попадает в мой желудок.

Вместе с этим я завела дневник питания, в который записывала все свои приемы пищи и эмоции, которые испытывала в моменте. Это позволило мне выявить триггеры — ситуации или чувства, которые заставляли меня переедать. Это позволяло заранее подготовиться к этим моментам и находить альтернативные способы справляться с эмоциями.

СПОРТ И РАЗДЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ.

Следующим шагом в борьбе с РПП стала покупка абонемента в спортзал. Занятия очень сильно помогали справляться со стрессом. Физическая активность позволила мне сосредоточиться на своем теле и его потребностях, а не на еде. Сражаясь со своими демонами, я начала искать новые увлечения, которые помогут в выработке дофамина и будут в целом полезны.

Еще один способ контролировать количество еды, который я открыла для себя, напоминает японскую систему питания. Пища у жителей островного государства разнообразна каждый прием, у них нет первого, второго, салата и компота. Например, они отдельно подают рис, бульон, овощи и рыбу и едят одновременно из разной посуды. Я адаптировала этот способ для себя, но сократила количество в каждой тарелке, создав иллюзию «полного стола», но с полупустыми тарелками, и постепенно начала чувствовать насыщение гораздо быстрее. Обманка сработала.

Стресс, тревога и низкая самооценка могут стать катализаторами для развития таких расстройств. Оксана ЗУЙКО.

ПСИХОГЕННОЕ ПЕРЕЕДАНИЕ.

Что же такой зверь — психогенное переедание? Как объясняют врачи, это состояние, при котором человек регулярно ест большое количество пищи без контроля. Чаще всего это связано с эмоциональными проблемами, такими как стресс или депрессия.

— Психогенное переедание — это механизм «психологической защиты», который основан на дофаминовой системе. Еда — это естественный источник удовольствия, который способствует выбросу этого самого дофамина, — рассказывает врач-психотерапевт Илья Ефремов. — Когда у человека неприятные эмоции, то он может их просто «заедать», не совершая попыток проанализировать свое состояние и разобраться в нем.

По словам доктора, при психогенном переедании возраст и пол почти не играют роли. Кроме того, при булимии или переедании человек необязательно должен быть худым или толстым. А вот генетика может оказаться важным фактором, наследственные факторы влияют на восприятие человеком собственного тела и его пищевые привычки. Но это лишь одна сторона медали.

Биологические аспекты, такие как уровень гормонов и нейромедиаторов, также могут влиять на наше отношение к еде. Например, изменения в уровне серотонина могут вызывать нарушения аппетита и пищевого поведения.

Не стоит забывать и о психологических аспектах. Стресс, тревога и низкая самооценка могут стать катализаторами для развития таких расстройств. Нередко они возникают, как способ справиться с внутренними конфликтами или эмоциональными проблемами.

5 СИМПТОМОВ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ.

Важно знать, на что обращать внимание, чтобы вовремя распознать проблему:

— Частое переедание. Если вы регулярно съедаете большое количество пищи за короткий промежуток времени, это может быть первым сигналом.

— Потеря контроля. Ощущение, что вы не можете остановиться, даже если чувствуете себя сытым — это тревожный звоночек.

— Эмоциональная еда. Если вы используете еду как способ справиться с эмоциями (грустью, стрессом или одиночеством), это может указывать на наличие проблемы.

— Скрытое питание. Часто люди с психогенным перееданием прячут свое поведение от окружающих, едят в одиночестве или скрывают запасы еды.

— Вина и стыд. После приступов переедания многие испытывают чувство вины или стыда, что только усугубляет ситуацию.

— В любом случае проблемой должен заниматься врач. Это гастроэнтеролог, психиатр или психотерапевт, а также психолог, — советует Илья Ефремов. — Психогенное переедание может лечить психотерапевт.

Ну и, конечно, огромную роль играет отношение общества к людям с расстройствами пищевого поведения. Ведь очень важно, что тебя понимают, а не тыкают пальцем и осуждающе хмыкают: мол, зашей рот и проблем не будет. Очень важно говорить о существующей проблеме и совместно искать способы ее решения.