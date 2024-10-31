«Съедала 3 тарелки супа и потом рыдала от боли»: журналист «КП-Уфа» рассказала, как боролась с расстройством пищевого поведения

Люди удивлялись и шутили, как человек с совершенно нормальным весом может столько съесть. А вот родные напротив поощряли такой подход к еде. Я понимаю, из-за страшного голода в прошлом наши бабушки старались нас накормить, как в последний раз, а родители ревностно следили за тем, чтобы тарелка оставалась чистой. Или две тарелки. Никто и никогда в жизни не сказал мне, что я слишком много ем. Возможно, только благодаря хорошему метаболизму и активности я не имею лишнего веса, но в любой момент из-за болезни я рискую набрать кучу лишних килограммов. Впрочем, в один момент так и произошло. Не стану подробно останавливаться на своих диагнозах, скажу одно: болезни, нарушения в питании и стресс сильно взаимосвязаны. И сам факт, что мы можем годами не замечать проблему, ужасает.