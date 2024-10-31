В Челябинской области водитель сбил женщину с коляской

Сообщается, что 31 октября 41-летний водитель УАЗ, не убедившись в безопасности маневра, совершил наезд на женщину, которая везла коляску с ребенком 2023 года рождения. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, ребенок не пострадал.



В отношении водителя составлены административные протоколы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.