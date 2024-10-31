Врачи из Уфы рассказали о способе снизить риск развития инсульта у женщин

Изменение образа жизни поможет снизить риск развития инсульта. Об этом рассказали врачи больницы скорой медицинской помощи Уфы. По их словам, жителям Башкирии не стоит пренебрегать диспансеризацией и стоит вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, заниматься спортом и меньше стрессовать.
Также, по словам медиков ишемическим инсультам подвержены женщины от 18 до 40 лет. Это связано с тем, что жительницы республики могут в течение длительного времени принимать оральные контрацептивы, или же негативно на здоровье влияют патологическое течение беременности и расстройства гормонального фона.
— Контроль уровня гормонов, артериального давления, уровня холестерина, глюкозы крови, а также лечение нарушений гормонального фона и гинекологических заболеваний являются основами профилактикой инсультов среди женщин, — цитирует врачей издание UfaTime.ru.
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