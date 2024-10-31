Врачи из Уфы рассказали о способе снизить риск развития инсульта у женщин

Также, по словам медиков ишемическим инсультам подвержены женщины от 18 до 40 лет. Это связано с тем, что жительницы республики могут в течение длительного времени принимать оральные контрацептивы, или же негативно на здоровье влияют патологическое течение беременности и расстройства гормонального фона.