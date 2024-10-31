В Ялте обвиняют директора предприятия за сокрытие 17 млн от налоговой

«С августа 2022 года по ноябрь 2023 года директор строительной организации в Ялте, зная об имеющейся у организации налоговой недоимке, сокрыл от взыскания налоговым органом свыше 17 млн рублей», — сообщили в ведомстве.
Указанную сумму мужчина направил на счета различных контрагентов, что повлекло невозможность взыскания задолженности. Нарушение выявлены сотрудниками налоговой службы совместно с правоохранителями, ущерб возмещен в двукратном размере.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ялтинский городской суд.