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В Ялте обвиняют директора предприятия за сокрытие 17 млн от налоговой

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. В Ялте директор предприятия обвиняется в сокрытии 17 миллионов рублей для уклонения от уплаты налогов, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«С августа 2022 года по ноябрь 2023 года директор строительной организации в Ялте, зная об имеющейся у организации налоговой недоимке, сокрыл от взыскания налоговым органом свыше 17 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

Указанную сумму мужчина направил на счета различных контрагентов, что повлекло невозможность взыскания задолженности. Нарушение выявлены сотрудниками налоговой службы совместно с правоохранителями, ущерб возмещен в двукратном размере.

Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ялтинский городской суд.