Житель Таганрога получил срок за грабеж на территории вокзала

22-летний житель Таганрога получил 2 года и 6 месяцев колонии строгого режима за кражу на территории ж/д вокзала. Об этом говорится на сайте Южной транспортной прокуратуры.
По данным следствия, мужчина действовал вместе с сообщником. На вокзале, в торговом центре, бандиты напали на человека и силой отняли у него мобильный телефон, а также больше 6 тысяч рублей.
Приговор по этому делу вынесли с учетом позиции гособвинителя. Таганрожец получил срок по статье «Грабеж» (п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).