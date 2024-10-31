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Житель Таганрога получил срок за грабеж на территории вокзала

Жителя Таганрога отправили в колонию строгого режима за кражу телефона и денег.

Источник: Комсомольская правда

22-летний житель Таганрога получил 2 года и 6 месяцев колонии строгого режима за кражу на территории ж/д вокзала. Об этом говорится на сайте Южной транспортной прокуратуры.

По данным следствия, мужчина действовал вместе с сообщником. На вокзале, в торговом центре, бандиты напали на человека и силой отняли у него мобильный телефон, а также больше 6 тысяч рублей.

Приговор по этому делу вынесли с учетом позиции гособвинителя. Таганрожец получил срок по статье «Грабеж» (п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).