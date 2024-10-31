Появились подробности о взрыве в жилом доме в Черкесске

Утром 31 октября в многоквартирном жилом доме в Черкесске прогремел взрыв, который разрушил квартиры на четвертом и пятом этажах. По основной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа в одной из квартир.
Телеграм-канал Shot пишет о возможном наличии у проживавшей в квартире, где находился эпицентр взрыва, пенсионерки признаков психических заболеваний. Женщина редко выходила из дома, могла выбросить из окна мусор прямо на соседей, не пускала к себе представителей газовой службы. Однажды она обругала нецензурной бранью сотрудников полиции, отказавшись открывать им дверь квартиры.
По информации телеграм-канала Mash, пенсионерка якобы даже угрожала соседям взрывом. Теперь правоохранительным органам предстоит установить, что в действительности могло стать причиной взрыва газа и есть ли в этом признаки совершения умышленного преступления.
В результате взрыва газа погиб как минимум один человек. Около пятидесяти жильцов дома эвакуированы прибывшими на место происшествия спасателями. Взрыв частично разрушил четвертый и пятый этажи дома.