Появились подробности о взрыве в жилом доме в Черкесске

Телеграм-канал Shot пишет о возможном наличии у проживавшей в квартире, где находился эпицентр взрыва, пенсионерки признаков психических заболеваний. Женщина редко выходила из дома, могла выбросить из окна мусор прямо на соседей, не пускала к себе представителей газовой службы. Однажды она обругала нецензурной бранью сотрудников полиции, отказавшись открывать им дверь квартиры.