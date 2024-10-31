Экс-министру труда и соцразвития Омской области Куприянову продлили арест

Вчера, 30 октября, Басманный районный суд города Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей бывшему зампреду регионального правительства, экс-министру труда и социального развития Омской области Владимиру Куприянову.
Напомним, Куприянов был задержан и этапирован в Москву в июне нынешнего года, а незадолго до этого его уволили из областного правительства. Куприянова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, взятку чиновник получил от директора одного из омских домов-интернатов, теперь уже тоже бывшего, за что пообещал ему его высокое покровительство.
Следствие по делу пока не окончено, поэтому следственные органы обратились в суд с ходатайством о продлении Куприянову срока содержания под стражей. Мотивировки стандартны: возможность на свободе скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей.
В итоге суд ходатайство удовлетворил. Владимир Куприянов проведет в московском СИЗО еще три месяца.