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Экс-министру труда и соцразвития Омской области Куприянову продлили арест

Владимир Куприянов останется под стражей еще на три месяца.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 30 октября, Басманный районный суд города Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей бывшему зампреду регионального правительства, экс-министру труда и социального развития Омской области Владимиру Куприянову.

Напомним, Куприянов был задержан и этапирован в Москву в июне нынешнего года, а незадолго до этого его уволили из областного правительства. Куприянова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, взятку чиновник получил от директора одного из омских домов-интернатов, теперь уже тоже бывшего, за что пообещал ему его высокое покровительство.

Следствие по делу пока не окончено, поэтому следственные органы обратились в суд с ходатайством о продлении Куприянову срока содержания под стражей. Мотивировки стандартны: возможность на свободе скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей.

В итоге суд ходатайство удовлетворил. Владимир Куприянов проведет в московском СИЗО еще три месяца.