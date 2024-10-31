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«Смогла вырваться и убежать»: в Бурятии мужчина пытался похитить 14-летнюю школьницу

14-летнюю школьницу пытались силой затолкать в машину в Бурятии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вечером, 30 октября, 14-летняя школьница из села Выдрино Бурятии попала в поле зрения преследователя. За девушкой увязался неизвестный, но это было только пол беды. Проследив за ней некоторое расстояние он схватил подростка за руку и пытался «затолкать» в свое авто.

— Потерпевшая стала сопротивляться, кричать, затем смогла вырваться и убежать, — поделились в СУ СКР республики Бурятия.

За дело сразу взялись оперативники и узнали кем же был «несостоявшийся похититель». Тогда начался розыск подозреваемого. На удачу полицейскими попался авто мужчины, где он в этот момент сидел за рулем.

— Предприняли попытку его задержать. Водитель начал скрываться, на неоднократные требования полицейских остановиться и прекратить противоправные действия не реагировал. Он открыл огонь в их сторону и ушел от погони, — поделились официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Взять подозреваемого все же удалось, но через пару часов. При себе у него был пистолет, из которого мужчина при первой попытке задержания стал палить по полицейским.

— В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в СУ СКР Бурятии.

Также задержанный раньше уже имел судимости. Следком завел дело сразу по трем уголовным статьям.