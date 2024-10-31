«Смогла вырваться и убежать»: в Бурятии мужчина пытался похитить 14-летнюю школьницу

Вечером, 30 октября, 14-летняя школьница из села Выдрино Бурятии попала в поле зрения преследователя. За девушкой увязался неизвестный, но это было только пол беды. Проследив за ней некоторое расстояние он схватил подростка за руку и пытался «затолкать» в свое авто.