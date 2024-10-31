В Калининграде сотрудницу банка заподозрили в хищении денег у клиентки

КАЛИНИНГРАД, 31 окт — РИА Новости. Сотрудницу банка в Калининграде подозревают в хищении у 89-летней вкладчицы 4,7 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
«Следователем ОМВД России по Центральному району города Калининграда возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество” в отношении 34-летней бывшей сотрудницы местного офиса банка, которая, используя служебное положение, похитила со счёта одного из клиентов 4,7 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Оперативниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции установлено, что главный менеджер-операционист банка убедила 89-летнюю пенсионерку оформить доверенность на распоряжение деньгами. Она пообещала открыть вклады в других банках под более высокие проценты. В качестве доказательства предоставила пенсионерке поддельные договоры об открытии вкладов в иных финансовых организациях.