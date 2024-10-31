В Калининграде сотрудницу банка заподозрили в хищении денег у клиентки

Оперативниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции установлено, что главный менеджер-операционист банка убедила 89-летнюю пенсионерку оформить доверенность на распоряжение деньгами. Она пообещала открыть вклады в других банках под более высокие проценты. В качестве доказательства предоставила пенсионерке поддельные договоры об открытии вкладов в иных финансовых организациях.