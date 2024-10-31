В Омске 7-летняя девочка упала в открытый люк

Вчера в первом часу ночи в Кировском округе Омска произошло ЧП — в открытый люк упал ребенок. На улице 7-летняя девочка находилась вместе со своей мамой. Они вышли из кафе на бульваре Архитекторов, 5 и пока ждали такси, ребенок залюбовался на падающий снег. Подняв голову, девочка сделала буквально несколько шагов назад и провалилась в колодец.