В Омске 7-летняя девочка упала в открытый люк

Вчера в первом часу ночи в Кировском округе Омска произошло ЧП — в открытый люк упал ребенок. На улице 7-летняя девочка находилась вместе со своей мамой. Они вышли из кафе на бульваре Архитекторов, 5 и пока ждали такси, ребенок залюбовался на падающий снег. Подняв голову, девочка сделала буквально несколько шагов назад и провалилась в колодец.
Ребенок получил травму головы. Девочке была оказана медицинская помощь, после чего медики опустили ее домой.
По факту ЧП прокуратура Кировского округа организовала проверку. Как уже установлено, опасный объект был не закрыт и не огорожен. Прокуратура проверит соблюдение требований содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и ограничения доступа детей к потенциально опасным объектам. По факту происшествия также проводится доследственная проверка.
«По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, а также решен вопрос об обращении в суд в интересах несовершеннолетней о взыскании с виновных лиц компенсации причиненного морального вреда», — сообщили в прокуратуре Омской области.
Инцидент также прокомментировали в мэрии Омска — люк находится на бульваре Архитекторов, где в настоящее время проводится реконструкция. Как сообщили в администрации Омска, ранее на этом участке были установлены временные крышки, однако их регулярно снимали неизвестные лица. Департамент строительства и подрядная организация проводят совместную проверку.
«Стоит отметить, что на участке от ул. 70 лет Октября до ул. Крупской продолжает работать техника. В том числе ведется формирование нового основания дороги с выемкой грунта глубиной до полутора метров. Находиться посторонним в пределах реконструируемого объекта не рекомендуется. В условиях плотной городской застройки полностью оградить участки от пешеходных потоков невозможно, поэтому просим омичей быть внимательными и осторожными вблизи зоны проведения работ», — порекомендовали в мэрии.
Также в администрации города сообщили, что готовы оказать необходимую помощь пострадавшей девочке.