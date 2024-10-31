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Замглавы липецкой колонии, откуда сбежали заключенные, обвинили в халатности

Управление Следственного комитета России по Липецкой области предъявило обвинение в халатности (ч. 1 ст. 293 УК) начальнику центра трудовой адаптации осужденных в местной исправительной колонии № 2, откуда в конце прошлой недели совершили побег шесть заключенных. В ведомстве сообщили, что следствием инициирован вопрос об отстранении обвиняемого от занимаемой должности на время предварительного следствия. По данным «Ъ», речь идет о Ярославе Швецове, который также является заместителем начальника колонии.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, обвиняемый халатно исполнял должностные обязанности по контролю распорядка и пропускного режима. Это привело к тому, что заключенные систематически оставляли свои рабочие места и свободно перемещались по промышленной зоне колонии. Как говорят в Следственном комитете, осужденные с июня самовольно покидали рабочие места в производственной зоне и, поочередно группируясь по двое или трое, ходили на территорию заброшенного цеха, доступ к которому был свободным. Из этого цеха и был вырыт лаз длиной 40 м, через который и сбежали шесть человек.

В рамках расследования следователи допросили 40 свидетелей, среди которых руководители и сотрудники исправительного учреждения, а также заключенные, проживавшие в одном расположении и тесно общавшиеся с беглецами. Также следствие изучает служебную документацию и записи камер видеонаблюдения, расположенных на территории колонии и по ее периметру.

Шесть заключенных, отбывавших сроки за изнасилования и оборот наркотиков, сбежали из колонии в Липецке вечером в пятницу, 25 октября. На следующий день полиция задержала пять беглецов, преодолевших по 50 км от исправительного учреждения. После задержания они признались, что хотели сбежать на родину в Узбекистан. Поиски шестого заключенного продолжаются.