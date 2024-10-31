Замглавы липецкой колонии, откуда сбежали заключенные, обвинили в халатности

По версии следствия, обвиняемый халатно исполнял должностные обязанности по контролю распорядка и пропускного режима. Это привело к тому, что заключенные систематически оставляли свои рабочие места и свободно перемещались по промышленной зоне колонии. Как говорят в Следственном комитете, осужденные с июня самовольно покидали рабочие места в производственной зоне и, поочередно группируясь по двое или трое, ходили на территорию заброшенного цеха, доступ к которому был свободным. Из этого цеха и был вырыт лаз длиной 40 м, через который и сбежали шесть человек.