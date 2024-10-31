Замглавы липецкой колонии, откуда сбежали заключенные, обвинили в халатности

По версии следствия, обвиняемый халатно исполнял должностные обязанности по контролю распорядка и пропускного режима. Это привело к тому, что заключенные систематически оставляли свои рабочие места и свободно перемещались по промышленной зоне колонии. Как говорят в Следственном комитете, осужденные с июня самовольно покидали рабочие места в производственной зоне и, поочередно группируясь по двое или трое, ходили на территорию заброшенного цеха, доступ к которому был свободным. Из этого цеха и был вырыт лаз длиной 40 м, через который и сбежали шесть человек.
В рамках расследования следователи допросили 40 свидетелей, среди которых руководители и сотрудники исправительного учреждения, а также заключенные, проживавшие в одном расположении и тесно общавшиеся с беглецами. Также следствие изучает служебную документацию и записи камер видеонаблюдения, расположенных на территории колонии и по ее периметру.
Шесть заключенных, отбывавших сроки за изнасилования и оборот наркотиков, сбежали из колонии в Липецке вечером в пятницу, 25 октября. На следующий день полиция задержала пять беглецов, преодолевших по 50 км от исправительного учреждения. После задержания они признались, что хотели сбежать на родину в Узбекистан. Поиски шестого заключенного продолжаются.