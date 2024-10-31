«Единственную дочь похоронили»: родные убитой 36-летней уфимки требуют наказать преступника по всей строгости

По словам самого Марселя, с Региной они были знакомы два месяца. В тот день она пригласила его к себе в гости, но там между ними произошел конфликт. Мол, якобы она позволила себе нелестно высказаться в адрес его матери. Впрочем, подтвердить или опровергнуть эту версию довольно трудно, ведь в квартире больше никого не было. В итоге мужчина схватил нож и набросился на Регину. Женщине удалось открыть входную дверь, но позвать на помощь соседей она уже не успела — душегуб догнал ее и задушил. После чего преспокойно вымыл руки от крови и покинул квартиру, засветившись напоследок на камерах видеонаблюдения в лифте.