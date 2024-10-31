«Единственную дочь похоронили»: родные убитой 36-летней уфимки требуют наказать преступника по всей строгости

5 августа в Уфе произошло жестокое убийство: 36-летнюю Регину А. с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в ее собственной квартире на улице Воинов Интернационалистов. Спустя неделю удалось задержать и ее предполагаемого убийцу — им оказался 34-летний знакомый молодой женщины, который в тот вечер приходил к ней в гости. Сейчас мужчина находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение в убийстве, но судебное заседание так до сих пор и не назначено. Поэтому родные убитой уфимки переживают, что убийца может избежать заслуженного сурового наказания. Подробности этой трагедии узнавала «КП-Уфа».
СТРАШНАЯ НАХОДКА.
Напомним, все произошло в ночь на 5 августа в одной из квартир в уфимском микрорайоне Сипайлово. Родители 36-летней Регины А. не смогли дозвониться до дочери, поэтому решили навестить ее и выяснить, почему она не выходит на связь. Открыв дверь в квартиру своим ключом, они пришли в ужас: их дочь лежала мертвой на полу в коридоре, в луже крови, а рядом пищал маленький котенок…
Следственный комитет сразу же возбудил уголовное дело по статье «Убийство», оперативники приступили к поискам преступника. Вскоре им удалось выйти на след подозреваемого — его нашли пьяным на автобусной остановке в пригороде Уфы. По всей видимости Марсель пытался сбежать, но перебрал с алкоголем и не смог уехать.
У подозреваемого уже есть судимость в прошлом. Фото: соцсети.
ТРАГЕДИЯ ИЗ-ЗА КОНФЛИКТА.
Камеры видеонаблюдения в лифте дома, где проживала убитая уфимка, стали ключевым доказательством вины Марселя. На записях видно, как Регина и Марсель играют с найденным на улице котенком, которого собирались покормить дома, и мило беседуют. Однако через несколько часов камера в лифте снова зафиксировала Марселя — но уже одного. Мужчина нервно курил и хватался за голову.
В тот злополучный день камеры зафиксировали Регину вместе с убийцей. Кадр видео: ГТРК «Башкортостан».
По словам самого Марселя, с Региной они были знакомы два месяца. В тот день она пригласила его к себе в гости, но там между ними произошел конфликт. Мол, якобы она позволила себе нелестно высказаться в адрес его матери. Впрочем, подтвердить или опровергнуть эту версию довольно трудно, ведь в квартире больше никого не было. В итоге мужчина схватил нож и набросился на Регину. Женщине удалось открыть входную дверь, но позвать на помощь соседей она уже не успела — душегуб догнал ее и задушил. После чего преспокойно вымыл руки от крови и покинул квартиру, засветившись напоследок на камерах видеонаблюдения в лифте.
«ПОЧЕМУ СУД ВСЕ ВРЕМЯ ПЕРЕНОСЯТ?».
Как рассказывает тетя убитой уфимки, сам Марсель свою вину в расправе признал, но даже и не подумал извиниться перед семьей своей жертвы. Более того, суд над ним переносится уже в третий раз, поэтому родственники переживают, что мужчина может избежать наказания.
Марсель, убивший Регину. Фото: соцсети.
— Девочка была нормальная, хорошая! Родители в шоке! Единственную дочь похоронили, внуков не успели дождаться, — говорит родная тетя погибшей. — У меня самой чуть инфаркт не произошел, когда я узнала обо всем. И суд переносится постоянно. Убийцу до сих пор не наказывают. Это такой удар для всех нас.
Сотрудникам полиции преступник показал, как расправился с жертвой. Фото: СК по РБ.
По словам родственницы убитой уфимки, родные считают, что судебное разбирательство переносится намеренно, чтобы как можно дальше оттянуть момент справедливого наказания. Со слов женщины, ничто не поможет вернуть Регину к жизни, и сейчас они уже не ждут извинений от убийцы, а лишь справедливости.
— Зачем нам его раскаяние, когда ребенок мертвый лежит? Нам всем больно от такой страшной потери! — тетя Регины с трудом подбирает слова. — Жаль, что в России нет смертной казни, которую заслуживают те, кто убивает людей.
ОФИЦИАЛЬНО.
В настоящий момент республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение против мужчины, который обвиняется в убийстве Регины А. По информации пресс-службы надзорного ведомства, дело было направлено в суд, и сейчас идет судебное следствие.
— Прокурором зачитано обвинение, допрашиваются свидетели, исследуются материалы уголовного дела. Судебный процесс продолжается, — сообщили в ведомстве.