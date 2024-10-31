Раскрыты подробности убийства девушки охотником на Урале

Как оказалось, тем вечером 42-летний житель села Юрий отправился на охоту, вооружившись карабином «Вепрь» калибра 7,62. Мужчина собирался проверить новый тепловизор, который планировал использовать при охоте на животных. Девушку он принял за косулю, после чего и произвел в нее выстрел с расстояния 309 метров. Пуля попала Елизавете в ягодицу и вышла через живот, повредив внутренние органы.