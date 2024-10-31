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Раскрыты подробности убийства девушки охотником на Урале

Стрелявший мужчина принял восемнадцатилетнюю Елизавету за косулю, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомых погибшей.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Охотник на Урале.
Источник: Shutterstock

29 октября в лесу Байкаловского района Свердловской области мужчина застрелил из огнестрельного оружия молодую жительницу села Краснополянского. Около 18:00 девушка, ее семнадцатилетний друг и собака гуляли в лесу.

По словам парня девушки, внезапно прозвучал выстрел. Она упала, к ней подбежал выстреливший в нее мужчина по имени Юрий. Охотник помог довезти Елизавету до больницы в Байкалово. Но спасти получившую тяжелое ранение девушку, несмотря на все усилия врачей, не удалось.

Как оказалось, тем вечером 42-летний житель села Юрий отправился на охоту, вооружившись карабином «Вепрь» калибра 7,62. Мужчина собирался проверить новый тепловизор, который планировал использовать при охоте на животных. Девушку он принял за косулю, после чего и произвел в нее выстрел с расстояния 309 метров. Пуля попала Елизавете в ягодицу и вышла через живот, повредив внутренние органы.

В настоящее время компетентным органам предстоит изучить все обстоятельства совершенного преступления. Охотник, вероятно, будет привлечен к ответственности за убийство человека по неосторожности.